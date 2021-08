Afghanistan: Johnson, a G7 chiederò aumento impegno umanitario

ROMA, 24 AGO - "Oggi presiederò un incontro d'emergenza del G7 per coordinare la nostra risposta alla crisi in Afghanistan. Chiederò ai nostri amici ed alleati di restare al fianco del popolo afghano ed aumentare il supporto per i rifugiati e gli aiuti umanitari. Useremo ogni leva diplomatica ed umanitaria per salvaguardare i diritti umani e i progressi fatti in Afghanistan negli ultimi vent'anni. I talebani verranno giudicati per le loro azioni e non le loro parole". E' quanto ha scritto su Twitter il premier britannico Boris Johnson. (ANSA).