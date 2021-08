TORINO, 24 AGO - Poco prima delle 9 è crollata una palazzina di due piani in strada Bramafame 42, nella periferia di Torino. I soccorsi sono in atto da parte di polizia e vigili del fuoco. Sono scattati anche gli accertamenti sulle cause del crollo. Al momento non vi sono notizie di persone coinvolte. (ANSA).