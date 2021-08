Disperso in mare su tavola sup, in salvo turista in Sardegna

NUORO, 23 AGO - Paura stamattina a San Teodoro per un turista di nazionalità tedesca che si è allontanato con la tavola sup da Cala Suaraccia, perdendo il contatto con i familiari che lo attendevano in spiaggia. Immediato l'allarme lanciato ai presidi di soccorso acquatico dei vigili del fuoco del comando di Nuoro, che hanno perlustrato le coste di Budoni e San Teodoro con due squadre con 10 unità operative a bordo di imbarcazioni leggere e moto d'acqua. Dopo circa un'ora di attività, l'uomo è stato rintracciato presso la spiaggia di Cala Girgolu, affaticato ma in buone condizioni generali. Le operazioni di soccorso sono state coordinate dalla Capitaneria di Porto di Olbia. (ANSA).