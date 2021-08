Zaki: legale, oggi niente notifica ma rischia 45 giorni

IL CAIRO, 23 AGO - Almeno per oggi, a causa di lentezze burocratiche al Cairo, non sarà possibile sapere per quanti giorni è stata rinnovata la custodia cautelare in carcere di Patrick Zaki. Ma, sebbene non ci sia ancora una notifica ufficiale, il rischio per lo studente egiziano dell'università di Bologna è che si tratti di altri 45 giorni di reclusione. Lo ha detto per telefono all'ANSA una sua legale, Hoda Nasrallah, rispondendo alla domanda se stamattina si fosse recata in Procura per ricevere la notifica dell'esito dell'udienza svoltasi ieri. (ANSA).