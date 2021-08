Imprenditore in carcere per abusi, indagato anche bancarotta

MILANO, 23 AGO - E' indagato anche per bancarotta fraudolenta l'imprenditore farmaceutico Antonio Di Fazio, in carcere da maggio per aver violentato, nel suo appartamento di lusso in centro a Milano, una studentessa di 21 anni, dopo averla resa incosciente con una dose massiccia di tranquillanti per poi fotografarla, e accusato pure di altre violenze con lo stesso schema. La nuova contestazione emerge dopo che nei giorni scorsi, su richiesta della Procura di Milano, è stata dichiarata fallita, per debiti erariali e previdenziali da oltre mezzo milione di euro, la Industria Farmaceutica Italiana srl, di cui Di Fazio risultava amministratore di fatto. (ANSA).