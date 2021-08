Comunali: Calenda, se Gualtieri vince M5s in giunta Roma

ROMA, 23 AGO - "Dalle parole di Bettini emerge quello che accadrebbe se mai Gualtieri vincesse. 5S in giunta in tre nano secondi. Senza avere il coraggio di dirlo apertamente prima. Sarà così 'per evitare il governo delle destre in Italia' Paolo Ferrara ai tombini e Calabrese alla Cultura". Lo scrive su Twitter Carlo Calenda, candidato sindaco per la lista civica 'Calenda sindaco'. "Bettini - aggiunge - dichiara 'Alleanza con i 5S per battere la destra'. Poi 'Votare Calenda vuol dire votare la Raggi'. Non si rendono più conto delle contraddizioni neanche quando le espongono sulla stessa pagina di giornale". (ANSA).