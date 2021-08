Cinema: incassi in salita con +295%, in testa Me contro te

ROMA, 23 AGO - Segnali di ripresa per gli incassi cinematografici delle sale italiane dell'ultimo weekend, che registrano 2.885.077 euro, +295% rispetto al fine settimana precedente (945.892 euro). In vetta alla classifica Cinetel dei primi dieci film più visti troviamo la commedia per bambini Me contro te. Il mistero della scuola incantata, distribuito dalla Warner Bros Italia in 423 cinema, con la regia di Gianluca Leuzzi e con protagonisti le due star del web Sofia Scalia e Luigi Calagna, coppia professionale e nella vita. La commedia leggera che ha incassato 1.355.489 euro nel weekend, 2.178.773 in cinque giorni di programmazione, tende a duplicare il successo del 2020 Me contro Te Il Film - La vendetta del Signor S, primo film del duo di film-maker siciliani, molto amati dai più piccini, che con quasi 10 milioni di euro d'incassi era stato il maggior successo del 2020, in era pre-pandemia. Al secondo posto troviamo un'altra new entry, Fast & Furious 9, di Justin Lin con Vin Diesel, con un ricco cast che comprende Charlize Theron e Vincent Sinclair, nono capitolo del franchise di successo che ha segnato 894.069 euro nel fine settimana, 2.642.442 euro in cinque giorni dall'uscita. Scivola invece di un posto fino al terzo The Suicide Squad - Missione Suicida, di James Gunn, della serie cominciata con la pellicola del 2016, protagonisti Margot Robbie, Idris Elba, Viola Davis, John Cena e Sylvester Stallone. Incassi, 169.353 euro, 1.527.045 in tre settimane. Perde una posizione ed è ora quarto anche Free guy -Eroe per gioco con 156.961 euro, 499.766 in due settimane. Scende di un posto fino al quinto anche il film della Disney Jungle cruise con 65.376 euro, 1.533.699 euro in quattro settimane. (ANSA).