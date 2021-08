Incidenti montagna: alpinisti bloccati in parete da ieri

PAULARO, 23 AGO - Ha trascorso la notte bloccata in un canale a metà parete una coppia di alpinisti lombardi in cordata in difficoltà da ieri lungo la parete Nord del Monte Zermula e che ha lanciato ieri sera una richiesta di aiuto. La richiesta è giunta attraverso parenti lombardi al Nue112 e la Sores ha allertato il Soccorso Alpino, stazione di Forni Avoltri. Dalla Casera Cason di Lanza i gestori hanno fatto segnali luminosi verso la parete ricevendo risposta dagli alpinisti. Da ieri, però, ci sono temporali e acquazzoni diffusi. In nottata le pessime condizioni meteo e la scarsa visibilità hanno impedito ai soccorritori di avvicinarsi alla parete e dalle sei di questa mattina si sta tentando di compiere il soccorso con un elicottero militare. I due sono stati avvistati ma non è stato possibile avvicinarsi abbastanza a causa della scarsa visibilità. I due alpinisti erano andati a fare la "via di destra" in cordata e poi invece di scendere per la via normale dalla cima hanno deciso di tornare indietro scendendo in corda doppia rimanendo bloccati. (ANSA).