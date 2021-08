Aggressione in zona movida Roma, accoltellato 24enne

ROMA, 22 AGO - Due aggressioni l'altra notte a Roma. Una in centro, in via del Pellegrino vicino Campo de' Fiori, zona di movida della Capitale, dove un ragazzo 24enne è stato ferito all'addome con una coltellata. Trasportato dal 118 all'ospedale San Giovanni non sarebbe in pericolo di vita. Feriti anche altri tre suoi amici, rimasti contusi. Sul posto i poliziotti del commissariato Trevi che indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Non si esclude che l'accoltellamento sia avvenuto nel corso di una lite con un atro gruppo. La stessa notte un altro ragazzo è stato portato in ospedale con ferite giudicate guaribili in 30 giorni. Ha raccontato alla polizia di essere stato aggredito fuori a un locale al Torrino. Questa notte, invece, una giovane è stata rapinata su via Tiburtina. Un uomo l'ha avvicinata mentre attraversava la strada. Dopo averle messo le mani al collo, le ha rubato la collanina. E' subito dopo fuggito. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i poliziotti del commissariato Sant'Ippolito. Indagini in corso. (ANSA).