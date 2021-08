Afghanistan, Biden pronto a chiedere aiuto compagnie aeree

WASHINGTON, 21 AGO - Il presidente Joe Biden potrebbe ordinare alle compagnie aeree americane di aiutare a trasportare le persone evacuate dall'Afghanistan, l'ennesimo sforzo per tentare di risolvere il caos di Kabul. Lo riporta il Wall Street Journal, che parla di un "programma di emergenza di aviazione civile" che prevede anche l'aumento delle basi Usa in cui portare i rifugiati afghani. Nel dettaglio, la Casa Bianca starebbe studiando l'attivazione della Civil Reserve Air Fleet (Craf), creata nel 1952 allo scopo di fornire al Pentagono aerei civili in caso di emergenze, come quella di un ponte aereo per organizzare il quale non basta la disponibilità di aerei militari. Se il programma sarà varato, spiega il Wsj, almeno cinque compagnie aree Usa dovranno mettere a disposizione 20 aerei di linea cha affiancheranno i voli militari impegnati nell'evacuazione di americani e afghani dall'Afghanistan. Gli aerei civili non potranno volare sopra Kabul, caduta nelle mani dei talebani, ma dalle basi Usa in Qatar, Bahrain e in Germania aiuteranno a smistare le migliaia di evacuati dalla capitale afghana a bordo dei voli militari. (ANSA).