Uragano Grace perde forza in Messico, ora a forza 1

CITTA DEL MESSICO, 21 AGO - Continua a debilitarsi l'uragano Grace, che ha toccato terra oggi in Messico con 'forza 3' della scala Saffir-Simpson nello Stato di Veracruz, e che ora si è ridotto a 'forza 1' nella sua evoluzione nelle regioni centrali messicane, e potrebbe assumere presto il carattere di una tempesta tropicale. Il governatore di Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, ha confermato per quasi tutta la giornata l'allerta rossa durante il passaggio di Grace, che ha causato danni a numerose abitazioni, ma nessuna vittima. Secondo il Servizio meteorologico nazionale (Smn) i venti che accompagnano l'uragano sono scesi di intensità. Continuano invece le piogge battenti che interessano almeno 16 Stati messicani, mentre sono 24 quelli in allarme per fenomeni di scariche elettriche e fulmini. (ANSA).