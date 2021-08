Vaccini: a Cagliari "Open night" per i giovani con i deejay

CAGLIARI, 21 AGO - Anche la musica dei deejay per invogliare e accompagnare giovani e ragazzini al loro primo appuntamento con il vaccino. È l'Open night lanciato da Ats Sardegna all'hub della Fiera di Cagliari il prossimo 31 agosto: dosi e note sino a mezzanotte. La fascia di età è quella compresa tra i dodici e i trent'anni. Anche in vista dell'imminente ritorno a scuola e alle lezioni universitarie. "La vera novità - ha spiegato all'ANSA il commissario straordinario di Ats Massimo Temussi - è che non ci sarà bisogno di prenotazione". La musica? Adeguata alla situazione: "Sarà soft- conferma il numero uno dell'azienda per la tutela della salute - non siamo a un concerto". Iniziative per far salire il numero dei vaccinati tra i giovanissimi. Anche se le cifre tra i 12 e 19 anni - secondo i dati forniti da Ats - sono in Sardegna superiori alla media nazionale. Qualche preoccupazione in più invece per 30-49enni, sotto la media italiana. Le Open night gireranno in tutta l'Isola a seconda delle disponibilità degli hub. (ANSA).