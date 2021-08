Scoppia bomboletta spray su barca a Lignano, due ustionati

LIGNANO SABBIADORO, 21 AGO - Due persone sono rimaste ferite e ustionate dallo scoppio di una bomboletta spray avvenuto nella serata di ieri a bordo di un'imbarcazione ormeggiata a Lignano Sabbiadoro (Udine). I feriti sono un uomo di 53 anni, di Castelfranco Veneto (Treviso), e un giovane di 25 anni, di Ramuscello di Sesto al Reghena (Pordenone). Secondo una ricostruzione compiuta dai Carabinieri e dalla Capitaneria di Porto, i due stavano usando la bomboletta spray per alcuni lavori di manutenzione del natante quando questa è scoppiata: a causa della violenta deflagrazione i due sono caduti in acqua. Sono stati però subito soccorsi dai presenti e dal proprietario dell'imbarcazione, che era sul molo e che è rimasto illeso. I feriti sono stati portati in ospedale per le ustioni riportate: non sono in pericolo di vita (ANSA).