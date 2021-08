Affonda barca-ristorante gestita da disabili a Livorno

LIVORNO, 20 AGO - E' affondata nel pomeriggio a Livorno la barca-ristorante gestita da lavoratori con sindrome di down 'Ca' Moro', attiva da anni come progetto di reinserimento sociale per le persone disabili. L'imbarcazione, ormeggiata in Darsena Vecchia, davanti al monumento dei Quattro amori, ha iniziato ha imbarcare acqua per una falla e neanche l'intervento di vigili del fuoco e guardia costiera ha permesso di evitarne l'affondamento. Il natante ora è semisommerso. Il progetto 'Ca' Moro' è portato avanti della cooperativa Parco del Mulino e dall'Associazione italiana persone Down-Livorno. Sono state le persone che erano a bordo a dare l'allarme accorgendosi che il 'social bateau' imbarcava acqua. (ANSA).