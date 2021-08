Covid: Mattarella, comunità ha vinto le nostre fragilità

ROMA, 20 AGO - A causa del Covid "ci siamo scoperti più fragili di quanto credevamo". A dirlo, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Meeting di Cl. "Abbiamo compreso con maggiore chiarezza di aver bisogno del sostegno degli altri", sottolinea il Capo dello Stato. "Abbiamo fatto esperienza del dolore, della paura, della solitudine. Ma nella comunità abbiamo trovato risorse preziose, decisive per far sì che le nostre speranze, le nostre aspirazioni non venissero sradicate e potessero ancora trovare conferma e sviluppo". (ANSA).