Iss:82,4%tamponi positivo variante Delta in ultimi 45 giorni

ROMA, 20 AGO - In Italia negli ultimi 45 giorni (3 luglio-16 agosto 2021) l'82,4% dei tamponi sequenziati è risultato positivo alla variante Delta, mentre è in calo la Alfa, ferma all'8,0%. Nuovi casi di infezione causati dalla variante delta sono stati segnalati in tutte le Regioni/PPAA. I dati sono contenuti nel settimo bollettino dell'Iss "Prevalenza e distribuzione delle varianti di SARS-CoV-2 di interesse per la sanità pubblica in Italia". Anche la frequenza di casi causati dalla variante gamma (lignaggio P.1) è in diminuzione, con una diffusione maggiore in alcune Regioni/PPAA italiane. La maggior parte dei casi d'infezione causati da varianti di SARS-CoV-2 di interesse sanitario rilevate dal Sistema di Sorveglianza Integrata Covid-19, "sono stati contratti sul territorio italiano", si legge nel nuovo rapporto Iss, e solo "il 6,6% delle infezioni associate alla variante Delta e il 4% associate alla variante Alfa sono state contratte all'estero". Negli ultimi 45 giorni 7.576 casi Covid da variante Delta (93,4%) sono autoctoni contro 535 (6,6%) importati. Per la variante Alfa 748 casi autoctoni (96%) e 31 importati (4%), mentre sono tutti nati su territorio italiano i 144 casi positivi al Covid da variante Kappa. (ANSA).