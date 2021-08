Vaccini: scritte No Vax su muri hub di Firenze

FIRENZE, 20 AGO - Scritte 'no Vax' sono state tracciate la notte scorsa da ignoti sui cartelloni e sui muri esterni del Mandela Forum di Firenze, il palasport adibito da mesi a hub della città per la somministrazione dei vaccini antiCovid. Lo stesso personale sanitario, medici e infermieri, ha fatto la scoperta arrivando stamani. E' stata avvisata la Digos che ha avviato indagini documentando con fotografie il danneggiamento. Secondo quanto emerge, sarebbe stata scavalcata la recinzione dell'impianto ma nessuno è entrato dentro la struttura. Le scritte sono state fatte con vernice. In mattinata sono state rimosse. L'attività del punto vaccinale non ha subito conseguenze. (ANSA).