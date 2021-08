Banche: Fabi, commissioni 2020 superano ricavi da prestiti

MILANO, 20 AGO - Da istituti di credito a botteghe finanziarie. E' l'evoluzione delle banche italiane secondo la Fabi, che ha analizzato i ricavi complessivi nel 2020. Su 78,1 miliardi di euro registrati, si legge in uno studio della Federazione, oltre la metà, cioè 39,4 miliardi, arriva da commissioni su prodotti finanziari, mentre il credito garantisce ricavi per 38,7 miliardi. "La distanza tra le percentuali, 50,5% contro 49,5% - sottolinea il sindacato - sembra irrilevante, ma in realtà si tratta di un 'sorpasso' storicamente importante che si riflette anche sulla clientela". (ANSA).