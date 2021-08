Agguato per strada a Marsiglia, ucciso un 14enne

MARSIGLIA, 19 AGO - In un quartiere alla periferia di Marsiglia due uomini armati a bordo di una motocicletta hanno sparato a raffica ieri sera in strada con un kalashnikov, uccidendo un ragazzo di 14 anni, ferendo un coetaneo e anche un bambino di 8 anni. I due sono poi fuggiti. Non è chiaro al momento la natura dell'omicidio, avvenuto nel sobborgo di Marronniers. La procura non ha precisato se i ragazzini fossero l'obiettivo dell'agguato. Il ministro dell'Interno francese, Gérald Darmanin, ha detto di ritenere che lo sfondo sia la guerra territoriale dei trafficanti di droga. (ANSA).