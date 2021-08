Vaccini: 'No vax' imbrattano hub vaccinale nell'Imperiese

TAGGIA, 19 AGO - L'hub vaccinale di Taggia (Imperia) è stato imbrattato, nella notte, da ignoti che hanno deturpato muri e cartelli della segnaletica con scritte contro i vaccini. Un caso analogo era accaduto, lo scorso 13 agosto, al centro di Camporosso (Imperia). Ma in questo caso, sempre utilizzando uno spray di colore rosso, hanno commesso più danni. "Il vaccino uccide, green pass è la morte della Costituzione" oppure "Vaccino uguale morte", sono alcune delle scritte. L'Asl 1 Imperiese ha già annunciato che presenterà denuncia all'autorità giudiziaria. Non è ancora possibile stabilire se si tratti della stessa mano di Camporosso o di altre persone. Anche in questo caso è stato più volte rappresentato il 'logo' dei novax: la "W" inscritta in un cerchio. (ANSA).