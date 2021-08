Chiusa manifestazione nel Pordenonese dopo casi overdose

TRIESTE, 19 AGO - Agenti dell'Ufficio Polizia Amministrativa e Sicurezza (U.P.A.S.) e della Squadra Volante della Questura di Pordenone hanno eseguito stamani un provvedimento di sospensione delle attività per venti giorni disposto dal Questore di Pordenone Marco Odorisio, cioè fino al termine della stagione estiva, nei confronti delle iniziative organizzate a Piancavallo nell'ambito degli eventi "PIC-NIC KM 0. LA DOMENICA A PIANCAVALLO". Il provvedimento è stato emesso in seguito ai casi di overdose il 14 agosto scorso di due ragazzi che partecipavano a uno di questi eventi, in base all'art. 100 del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza . (ANSA).