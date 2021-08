Rogo Monti Pisani per disattenzione, imprenditore denunciato

PISA, 18 AGO - Un giovane imprenditore del Pisano è stato denunciato per incendio colposo al termine di una rapida indagine dei carabinieri sulle cause del rogo che ha devastato 26 ettari di aree boschive sui Monti Pisani e danneggiato alcune case tra sabato e domenica scorsi a Vicopisano (Pisa). Lo hanno reso noto gli investigatori al termine degli accertamenti condotti dai militari della stazione di San Giovanni alla Vena e della stazione carabinieri forestali di Calci. "Dopo aver sentito numerosi testimoni ed eseguito sopralluoghi - si legge in una nota -, i carabinieri hanno stabilito con certezza il punto da dove aveva avuto inizio l'incendio: un sito di abbruciamento di residui vegetali dove vi era stata rovesciata della carbonella semi combusta di un barbecue che non era spenta del tutto. La disattenzione, unita ad un po' di vento che soffiava in zona, ha provocato un incendio che ha distrutto circa 26 ettari di vegetazione". (ANSA).