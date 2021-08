Afghanistan: 85 afghani verso Roma, altri 150 in partenza

ROMA, 18 AGO - Prosegue il ponte aereo per portare in Italia collaboratori afghani da Kabul. Un C130 arriverà oggi a Fiumicino con 85 a bordo. Altri due con ulteriori150 persone decolleranno dalla capitale afghana in giornata. "Il nostro impegno - spiega il ministro della Difesa Lorenzo Guerini - è lavorare col massimo sforzo per completare il piano di evacuazione dei collaboratori afghani, degli attivisti e di chi è esposto al pericolo" (ANSA).