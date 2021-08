Rubano nacchera di mare e la nascondono in auto, multati

PORTO TORRES, 17 AGO - Una nacchera di mare di 60 centimetri, nome scientifico "pinna nobilis", è stata sequestrata dal nucleo mobile della Guardia di finanza di Porto Torres in servizio agli imbarchi dello scalo marittimo. I militari hanno controllato un'auto con a bordo quattro turisti spagnoli diretti a Barcellona e hanno scoperto il raro esemplare, che rientra tra le specie protette, nascosto tra i bagagli. Il mollusco era stato preso da una spiaggia di Alghero, hanno riferito i quattro, come souvenir. Dopo aver sequestrato la nacchera, i finanzieri hanno verbalizzato loro la contravvenzione commessa, per la quale la sanzione potrebbe arrivare sino a 3mila euro a testa. (ANSA).