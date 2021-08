Omicidio nel Vicentino: suicida in carcere presunto autore

VICENZA, 17 AGO - Il presunto omicida del 67enne Mario Valter Testolin si è tolto la vita in carcere a Vicenza. La notizia è trapelata nella mattinata di oggi. Per capire i dettagli di quanto accaduto hanno eseguito un sopralluogo all'interno del carcere San Pio X i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Vicenza e il pm di turno. Gelindo Renato Grisotto, nella serata di ieri dopo un lunghissimo interrogatorio era stato condotto nalla casa circondariale di Vicenza. Secondo le ricostruzione al termine di una lite nella mattinata di lunedì a Marano Vicentino, Grisotto avrebbe esploso due colpi con un fucile rudimentale da lui stesso costruito. Il muratore 52enne avrebbe confermato di avere agito in preda all'ira al termine dell'ennesimo litigo. (ANSA).