Rogo su Monti Pisani, tra ipotesi barbecue acceso da turisti

PISA, 16 AGO - Potrebbe essere partito da una scintilla di un barbecue acceso da alcuni turisti in un B&b della zona, il vasto incendio scoppiato alla vigilia di Ferragosto sui Monti Pisani, sopra Vicopisano (Pisa), che ha distrutto 25 ettari di vegetazione. Lo si apprende da ambienti investigativi. I carabinieri della compagnia di Pontedera (Pisa), che hanno aperto un'indagine, stanno ancora vagliando decine di segnalazioni, verificandone l'attendibilità e, al momento, la pista più accreditata porterebbe a un gruppo di turisti stranieri che avrebbero perso il controllo del barbecue senza riuscire a domare le fiamme che in breve tempo, complice anche il terreno secco per il gran caldo di questi giorni, hanno percorso il crinale del Monte Capitano, lambendo alcune abitazioni e danneggiandone altre. Per ora non risultano indagati e gli inquirenti stanno ancora acquisendo le testimonianze prima di contestare eventuali responsabilità ai turisti che avevano affittato alcune stanze in una struttura, e che risultano quindi regolarmente censiti. (ANSA).