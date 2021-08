Afghanistan: Raisi, sconfitta Usa è opportunità di pace

TEHERAN, 16 AGO - "La sconfitta dell'esercito degli Stati Uniti e il suo ritiro dall'Afghanistan devono essere utilizzati come un'opportunità per rilanciare la pace e la sicurezza nel Paese in modo definitivo". Lo ha detto il presidente iraniano Ebrahim Raisi al ministro degli Esteri uscente Mohammad Javad Zarif, citato dalla Fars. "Teheran farà ogni sforzo per garantire la stabilità in Afghanistan, che oggi rappresenta la priorità. Come Paese vicino e fraterno, l'Iran invita tutti i gruppi afgani a fare il possibile per il raggiungimento di un compromesso nazionale", ha aggiunto Raisi, promettendo ancora che, "monitorando gli sviluppi, l'Iran resterà impegnato in relazioni di buon vicinato con l'Afghanistan". (ANSA).