Ferragosto: musei affollati a Torino, +30% di visitatori

TORINO, 15 AGO - Ferragosto sold out all'Egizio e negli altri musei di Torino. Sono stati oltre 6mila i visitatori che hanno scelto di trascorrere tra sfingi e papiri il fine settimana, con la giornata del 15 agosto che ha registrato il "tutto esaurito". Bene anche il Museo del Cinema, i poli espositivi di Fondazione Torino Musei e la Reggia di Venaria. L'incremento, rispetto agli stessi giorni dell'anno scorso, è di circa il 30%. "Siamo davvero soddisfatti dei numeri registrati in questo fine settimana, che confermano l'andamento positivo che sta caratterizzando i mesi estivi - dichiarano Evelina Christillin e Christian Greco, presidente e direttore del Museo Egizio -. Una fiducia a cui il Museo risponde con un'offerta ricca, che va dalle visite guidate ai servizi per i più piccoli dello Spazio ZeroSei, nonché capace di rinnovarsi grazie alla ricerca , come dimostrano la nuova sala permanente Alla ricerca della Vita, inaugurata a giugno, e il ciclo di mostre Nel laboratorio dello studioso". Tra venerdì e oggi, circa 4mila persone hanno varcato la soglia della Mole Antonelliana per visitare l'edificio simbolo della città, il Museo del Cinema e la mostra 'Photocall. Attrici e attori del cinema italiano'. "Ci sono numerosi turisti, sia italiani che stranieri, che, nonostante il caldo, restano in coda per entrare e vistare il museo. È un bel segnale per tutti, non solo per il mondo della cultura", sostiene Domenico De Gaetano, direttore del Museo Nazionale del Cinema. (ANSA).