Nuovo a.d. per Open Fiber, è Francesca Romana Napolitano

ROMA, 14 AGO - In Open Fiber, con Enel che è uscita di scena e che nell'azionariato ha passato il testimone al fondo infrastrutturale australiano Macquarie, alla vigilia di Ferragosto arriva anche il cambio nella governance. Il cda ha nominato nuova a.d. la consigliera di amministrazione Francesca Romana Napolitano, dopo aver preso atto delle dimissioni irrevocabili dalle cariche di amministratore delegato e di direttore generale presentate da Elisabetta Ripa. Arriva anche un nuovo dg. Francesca Romana Napolitano, contestualmente alla sua nomina "ha presentato una nuova struttura organizzativa al consiglio che - ha spiegato la società - prevede la nomina di Mario Rossetti quale direttore generale". Anche in questo caso la scelta è ricaduta su un consigliere di amministrazione: si tratta quindi di due soluzioni interne che sembrano indicare una volontà di proseguire, almeno per questa fase, nel segno della continuità. Con Franco Bassanini che resta alla presidenza. Con l'uscita di Elisabetta Ripa e di Mario Rossetti dal consiglio di amministrazione il board ha nominato come nuovi consiglieri l'avvocato Giuseppe Conte (omonimo dell'ex premier) e l'avvocato Alessandro Tonetti. (ANSA).