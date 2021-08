Covid: Usa, via libera definitivo a terza dose per i fragili

WASHINGTON, 13 AGO - Dopo il disco verde della Food and Drug Administration (Fda), anche i vertici dei Centri di prevenzione delle malattie (Cdc), la principale autorità sanitaria statunitense, hanno dato il via libera alla terza dose di vaccino per le persone immunodepresse, come i malati di cancro o le persone sottoposte a trapianto. (ANSA).