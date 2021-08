Hit parade, Rkomi si prende la vetta

ROMA, 13 AGO - Sul gradino più alto del podio solo una settimana fa, precipita in sesta posizione Happier Than ever secondo album in studio della statunitense Billie Eilish, uscito il 30 luglio. In vetta alla classifica degli album più venduti, secondo la classifica Gmk-Fimi si piazza invece RKomi con Taxi Driver e dietro di lui guadagnano una posizione anche i Maneskin con Teatro d'ira vol.1 che era terzo una settimana fa, e poi Sangiovanni con l'album omonimo seguito da Madame e da Fred de Palma con il suo Unico. Guadagna invece due gradini Boomdabash con Don't warry best of, oggi in settima posizione seguito dai Pinguini tattici nucleari e di nuovo dai Maneskin che piazzano nella top anche Chosen. Entra nella top ten, era in tredicesima posizione una settimana fa, Ernia con Gemelli ascendente Milano. Invariata la vetta della classifica dei singoli piu' scaricati, guidata ancora da Blanco & Sfera Ebbasta con Mi fai impazzire, mentre al top dei vinili più venduti irrompe la new entry George Harrison con All things must pass-50th anniversary, seguito dai Pink Floyd che risalgono dalla quarta alla seconda posizione con il loro The dark side of the moon. (ANSA).