Incendi: spente fiamme in Salento, distrutti 45 ettari

OTRANTO, 13 AGO - Sono durate quasi dieci ore le operazioni di spegnimento del vasto incendio divampato nel tardo pomeriggio di ieri sulla litoranea adriatica che collega Porto Badisco a Santa Cesarea Terme, nel Basso Salento. Solo intorno alle due della scorsa notte le fiamme sono state classificate come "sotto controllo". Sono 45, secondo una prima stima, gli ettari di bassa Macchia mediterranea divorati dal fuoco. I vigili del fuoco hanno impedito che le fiamme, alimentate dal forte vento di tramontana, raggiungessero le abitazioni prossime all'area boscata e due strutture ricettive. Dalle prime ore del mattino vigili del fuoco e squadre dell'Arif stanno procedendo alla bonifica dell'intera area. A breve è atteso l'arrivo di un Canadair per spegnere i focolai ancora attivi. Per consentire i lanci di acqua sarà momentaneamente chiusa al transito veicolare la strada che collega Porto Badisco a Santa Cesarea. Sul posto personale della polizia di Stato, carabinieri e polizia locale. (ANSA).