Covid: Thailandia prevede raddoppio casi a settembre

ROMA, 13 AGO - La Thailandia stima che i casi giornalieri di coronavirus nel Paese potrebbero raddoppiare entro l'inizio di settembre a 45.000 al giorno, nonostante le misure in vigore per contenere la pandemia. Lo riporta il Guardian. Il Paese, che nelle ultime 24 ore ha registrato un record di 23.418 nuovi contagi e 184 decessi, è alle prese con il suo peggior focolaio dall'inizio della pandemia. Le misure restrittive non hanno ancora avuto l'effetto desiderato, ha detto il portavoce della task force anti Covid, Taweesin Wisanuyothin, avvertendo che le infezioni potrebbero aumentare in modo significativo nelle prossime settimane. "Il blocco è stato efficace al 20%, ma le infezioni continuano ad aumentare, si prevede che raggiungeranno circa 45.000 casi al giorno entro l'inizio o la metà di settembre", ha spiegato. Dall'inizio della pandemia la Thailandia ha registrato un totale di 863.189 casi, inclusi 7.126 decessi. (ANSA).