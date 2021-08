In auto sui binari per oltre 1 km,tratto chiuso nel Reggiano

BOLOGNA, 13 AGO - Ha percorso oltre un chilometro e mezzo, a bordo della sua auto, lungo i binari del tratto ferroviario Reggio Emilia - Ciano d'Enza, a Cavriago - nel Reggiano - prima di rimanere bloccata sulla strada ferrata con un pneumatico anteriore squarciato e danni al veicolo. Protagonista della vicenda - avvenuta poco dopo la scorsa mezzanotte - una 55enne di Montecchio Emilia, trovata dai Carabinieri - al volante di una Chrysler - in stato confusionale e trasportata all'ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia per le cure del caso e gli accertamenti tossicologici. Sul posto, per la rimozione del veicolo dai binari sono intervenuti i Vigili del Fuoco. La tratta ferroviaria in questione è tuttora interdetta al traffico per permettere le verifiche tecniche che saranno effettuate nel corso della mattinata. La patente di guida della conducente è stata ritirata cautelativamente dagli agenti dell'Arma in attesa degli esiti degli accertamenti richiesti per verificare le condizioni della donna durante la guida. (ANSA).