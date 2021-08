Violenza sessuale di gruppo, indagati 5 ragazzi

LIGNANO SABBIADORO, 11 AGO - La Squadra Mobile di Udine ha iscritto nel registro degli indagati cinque ragazzi, di età compresa tra 17 e 21 anni, italiani, per il reato di violenza sessuale di gruppo ai danni di una 18enne friulana. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di ieri a Lignano Sabbiadoro, sul cui lungomare la giovane ha incontrato tre dei cinque, accettando l'invito per andare in una casa con loro. Qui la giovane - secondo la denuncia - sarebbe stata abusata dai tre e, successivamente, da altri due coinquilini, giunti più tardi. (ANSA).