Papa: interrompe saluti udienza per telefonata

CITTA DEL VATICANO, 11 AGO - Fuoriprogramma oggi al termine dell'udienza generale di Papa Francesco nell'Aula Paolo VI. Prima di congedarsi, con i consueti saluti ai fedeli, Papa Francesco ha visto porsi un cellulare dal suo assistente per una chiamata urgente. Francesco si è dunque allontanato col telefono per poi tornare a salutare i fedeli con sorrisi e benedizioni. Il Vaticano, interpellato sul fuoriprogramma, si è limitato a dire che si trattava di una telefonata privata e che dunque non può essere comunicato nulla al riguardo. (ANSA).