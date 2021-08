Covid: intensive Piemonte stabili, più guariti che positivi

TORINO, 10 AGO - Sono 105 i ricoveri di persone positive al Coronavirus in Piemonte, ma i pazienti in terapia intensiva restano quattro. Nessun nuovo decesso è stato registrato nelle ultime 24 ore dall'Unità di crisi regionale, che ha registrato 147 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, l'1% di 14.993 tamponi eseguiti; gli asintomatici sono 85. I nuovi guariti sono 177 ed è la prima volta, in questa nuova fase della pandemia, che sono superiori ai nuovi positivi. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.024 (-33), gli attualmente positivi 3.133 (-30). Dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 371.643 positivi e 356.809 guariti. I decessi restano 11.701. (ANSA).