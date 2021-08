Venezia, si tuffa dal ponte sfiorando motoscafi e vaporetti

VENEZIA, 10 AGO - Momenti di paura oggi a Venezia dove un giovane straniero si è tuffato in Canal Grande dal Ponte degli Scalzi, nei pressi della stazione, sfiorando motoscafi e vaporetti che transitavano in gran numero. Il ragazzo non ha riportato conseguenze fisiche. E' stato soccorso e portato a riva dagli agenti della polizia locale e della Polfer, e infine trasferito in Questura. Secondo una prima ricostruzione, potrebbe essersi buttato per evitare un controllo delle forze dell'ordine, non essendo in possesso di documenti. Sarà denunciato e rischia una multa di 450 euro (a Venezia è vitetao fare il bagno nei canali). Il fatto è stato commentato con un tweet dal sindaco Luigi Brugnaro: "Tuffo dal Ponte degli Scalzi: l'abbiamo preso, fermato e denunciato… purtroppo non possiamo fare di più … meriterebbe molto di più. Non ci sono aggettivi per descrivere persone come questa!". (ANSA).