Bambino di 7 anni muore annegato in piscina

PADOVA, 09 AGO - Un bambino di 7 anni è morto oggi in una piscina del padovano, a San Pietro in Gu. Il piccolo sarebbe deceduto per annegamento:. Era stato trovato riverso nell'acqua, privo di sensi, in una vasca dell'impianto "Conca Verde", dove si era recato con i genitori. Il ragazzino era riverso a pancia in giù, in un punto dove la profondità è di 1 metro e 20, quando è stato notato da una bagnina. Saranno gli investigatori a dover ricostruire perchè nessuno si sia accorto del corpo, inerme in acqua. Sottoposto a vari tentativi di rianimazione, anche con il defibrillatore in dotazione all'impianto, il bambino è stato trasportato in condizioni disperate al pronto soccorso pediatrico di Padova, dove poco dopo è deceduto. (ANSA).