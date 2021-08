Giustizia: Salvini,critiche feroci Pd a chi vuole referendum

ROMA, 09 AGO - "Grazie a tutti gli italiani che, indipendentemente dalle opinioni politiche, ci stanno aiutando a cambiare la giustizia. Spiace che in un partito che si chiama democratico, ci siano critiche feroci contro chi vuole dare la parola ai cittadini". Lo dichiara Matteo Salvini, leader della Lega, commentando l'adesione di Goffredo Bettini del Pd alla raccolta firme dei radicali ai referendum sulla giustizia. La Lega, si legge in una nota del partito, non ferma nemmeno in agosto la sua raccolta per i referendum promossi con il Partito Radicale. Anche nei prossimi weekend il movimento di Matteo Salvini - prosegue la nota - metterà in campo almeno 500 gazebo da Nord a Sud, con particolare attenzione per le località di vacanza. Intanto, dopo Ferragosto, sono stati arruolati parlamentari e consiglieri regionali della Lega per controllare l'autenticità delle firme arrivate da tutta Italia e custodite in via Bellerio. Formalmente, la raccolta di sottoscrizioni potrà continuare fino al termine di ottobre. Ma la Lega pensa di centrare l'obiettivo minimo delle 500mila firme già entro la fine di agosto, visto che solo nei gazebo del partito le adesioni raccolte superano le 400mila. Andranno aggiunte, spiegano, le firme degli altri partiti e quelle fatte nei Comuni italiani. (ANSA).