Manca sicurezza a bordo, mercantile bloccato a Portoscuso

CAGLIARI, 09 AGO - Non c'erano a bordo le condizioni di sicurezza necessarie per proseguire la navigazione. E allora la New Age, una nave battente bandiera panamense e con equipaggio di venti persone di nazionalità ucraina, vietnamita e del Bangladesh, dovrà rimanere nello scalo di Portoscuso sino a quando non sarà rimesso tutto a posto. L'ispezione condotta dal team specializzato Port State Control della Capitaneria di porto di Cagliari è scattata ieri pomeriggio. Le attività si sono svolte nell'ambito del controllo sulle condizioni previste dalle convenzioni per i mercantili impegnati in viaggi internazionali. Obiettivo: la costante verifica delle condizioni di sicurezza, di vita e di lavoro degli equipaggi imbarcati e la protezione dell'ambiente marino dagli inquinamenti. Dall'ispezione sulla New Age sono emerse "gravissime carenze legate alla sicurezza della navigazione". In tutto le non conformità riscontrate sono state 25, di cui 11 motivo di fermo della nave. (ANSA).