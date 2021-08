E' morto Nadir Tedeschi, ex deputato Dc fu gambizzato da BR

MILANO, 09 AGO - E' morto all'età di 91 anni Nadir Tedeschi, ex dirigente Olivetti, ex segretario milanese della Dc e a lungo parlamentare. Lo ha reso noto il Comune di Trezzano sul Naviglio (Milano), dove Tedeschi è stato consigliere comunale, sulla sua pagina Facebook, con un post del sindaco, Fabio Bottero, che di lui ha scritto un lungo ricordo. Nadir Tedeschi il 1º aprile 1980 era stato gambizzato dalle Brigate Rosse della Colonna Walter Alasia durante un'incursione nella sede della Democrazia Cristiana in via Mottarone a Milano. Nel 2020 aveva ricevuto la Medaglia d'oro come vittima del terrorismo. Tedeschi era stato eletto alla Camera già nel 1976 divenendo correlatore della legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale. Dirigente della DC provinciale e nazionale, è stato segretario della DC milanese. Rieletto deputato nel 1983, è rimasto alla Camera fino al 1987. Terminato l'impegno parlamentare ha proseguito la sua attività sul territorio, ad esempio come consigliere comunale di Trezzano sul Naviglio, alle porte di Milano, che era il suo Comune di adozione. (ANSA).