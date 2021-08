Tav: Lamorgese, corretta reazione polizia a violenze

TORINO, 09 AGO - Nelle questioni di ordine pubblico legate ai cantieri per il Tav in valle di Susa "le attività che stiamo portando avanti sono state corrette, con quella giusta moderazione e con quel senso di responsabilità che sono proprie delle forze di polizia nell'affrontare situazioni complicate". Lo ha detto oggi a Torino il Ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, dopo aver preso parte al Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Lamorgese ha aggiunto che "di fronte ai comportamenti aggressivi bisogna avere quel modo di reagire tipico di chi vuole portare avanti il concetto di legalità". Sulla questione del Tav "le misure di compensazione per i sindaci secondo me rappresentano un punto fondamentale", ha detto il Ministro Lamorgese. Il ministro ha annunciato che, in merito alle compensazioni, ha "assunto l'impegno a sentire l'amministrazione competente". (ANSA).