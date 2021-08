Bielorussia: Lukashenko, lascerò la carica molto presto

MOSCA, 09 AGO - Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha detto che lascerà la carica "molto presto". Lo riporta Interfax. Lukashenko ha detto di non essere contento che l'oppositore Roman Protasevich sia in Bielorussia e che la sua detenzione a Minsk "è stata ordinata dall'Occidente". "Oggi non sono contento che lui sia in Bielorussia. Sarebbe più facile per me se fosse in Polonia o in Lituania. Perché? Perché glielo hanno 'ordinato'", ha detto Lukashenko in un incontro con i giornalisti e i rappresentanti del pubblico. (ANSA).