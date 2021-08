Afghanistan: i talebani conquistano il sesto capoluogo

KABUL, 09 AGO - I talebani hanno preso il controllo di un altro capoluogo provinciale in Afghanistan, il sesto dall'inizio della loro offensiva: si tratta di Aibak, nel nord, ha reso noto il vicegovernatore locale. Aibak, nel nord dell'Afghanistan, è il sesto capoluogo di provincia caduto nelle loro mani dei talebani in soli quattro giorni. "I talebani hanno catturato la città di Aibak e ne hanno il controllo completo", ha detto Sefatullah Samangani, vice governatore della provincia di Samangan, di cui Aibak è la capitale. "Ieri sera un senatore anziano si è arreso ai talebani" ed oggi i notabili hanno chiesto al governatore di ritirare le sue forze dalla città per evitare i combattimenti, ed il governatore ha accettato, ha aggiunto il suo vice. (ANSA).