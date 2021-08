Acqua: Calabria, avviso garanzia a sindaco Cotronei

CROTONE, 08 AGO - La Procura della Repubblica di Crotone ha emesso un avviso di garanzia nei confronti del sindaco di Cotronei, Nicola Belcastro, in relazione alla manomissione del ripartitore ubicato in località Trepidò, a causa del quale c'é stato un minore afflusso idrico in altri comuni limitrofi. I reati ipotizzati a carico di Belcastro, sulla base delle indagini svolte dai carabinieri del Comando provinciale di Crotone, sono interruzione di pubblico servizio, attentato a impianti di pubblica utilità e danneggiamento aggravato. Secondo quanto é emerso dall'attività investigativa, la manomissione del ripartitore idrico é stata commessa giovedì scorso, riferiscono i carabinieri, da Belcastro che, introdottosi nel manufatto che ospita il ripartitore idrico, forzando il lucchetto posto a chiusura del portone in metallo, agiva sulle valvole di erogazione dell'acqua potabile, variando illegittimamente il flusso idrico. Il ripartitore idrico è stato posto sotto sequestro. Le indagini proseguono anche al fine di individuare eventuali ulteriori responsabilità. (ANSA).