Incendi: brucia bosco nel Cesenate, Vvf al lavoro da ore

BOLOGNA, 08 AGO - Sono al lavoro da oltre 12 ore vigili del fuoco e volontari per un incendio scoppiato ieri in un bosco nel Cesenate, nel comune di Sogliano sul Rubicone. L'intervento è iniziato sabato sera poco prima delle otto ed è ancora in corso, al momento per le operazioni di bonifica. Non si segnalano persone coinvolte. Per domare le fiamme sono intervenute sette squadre dei vigili del fuoco da tutta la provincia di Forlì-Cesena, coordinate dal direttore delle operazioni di spegnimento del comando di Bologna giunto in supporto. Sul posto hanno collaborato anche i volontari della protezione civile e la polizia municipale. (ANSA).