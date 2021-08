Alghero, Mattarella in cattedrale per assistere alla messa

ALGHERO, 08 AGO - Il secondo giorno delle vacanze estive ad Alghero del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è iniziato con una breve passeggiata nel centro cittadino per raggiungere la cattedrale di Santa Maria, dove parteciperà alla celebrazione della messa domenicale presieduta dal vescovo di Alghero e Bosa, Mauro Maria Morfino. Accolto dall'affetto di cittadini e turisti, Mattarella ha risposto con garbo ai saluti e ha stretto le mani di alcuni passanti che gli si sono avvicinati. Resta top secret il programma degli eventuali appuntamenti pubblici che caratterizzeranno il soggiorno del capo dello Stato nell'unica città italiana di lingua e cultura catalana, ma l'amministrazione comunale e tutte le autorità civili e militari sono impegnate per verificare la possibilità di consentire al presidente la visita al faro di Capo Caccia e della Grotta di Nettuno, anche se questa seconda destinazione appare logisticamente assai complessa, soprattutto in alta stagione turistica. (ANSA).