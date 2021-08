Bollino nero e caldo rovente, 4 italiani su 10 in viaggio

ROMA, 07 AGO - Code sulle strade e per prendere i traghetti verso le isole; stazioni e aeroporti affollati; spiagge e sentieri di montagna pieni di turisti. Cominciano le vacanze per molti italiani: 4 su 10 in viaggio oggi, giornata di 'bollino nero' per il traffico ma anche rovente per il meteo. Quella che si preannuncia sarà la settimana più calda dell'anno. E se il Nord resta in parte ancora segnato dai temporali, al Sud, soprattutto in Calabria e in Sicilia, è alta l'attenzione per gli incendi. Allerta meteo in una delle località di vacanze più gettonate del Nord Italia. A Courmayeur le forti piogge previste nelle prossime ore sulla Val d'Aosta portano al livello 4, il più alto, il rischio che il ghiacciaio Planpincieaux crolli a valle dal massiccio del Monte Bianco. Per questo sono temporaneamente chiuse le strade per Planpincieux e per Rochefort in Val Ferret. Strade e autostrade trafficate, mentre a Fiumicino, visto l'incremento delle partenze, è stat riaperto il Terminal 1, dopo la chiusura di 17 mesi a causa del Covid. (ANSA).