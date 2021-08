Floridia, su sanzioni ai presidi in corso riflessione

ROMA, 07 AGO - "Sulle sanzioni ai presidi è in corso una riflessione politica perchè da più parti sono arrivate perplessità ed è possibile che in fase emendativa il Parlamento proponga modifiche alla norma. Personalmente non condivido pienamente questa strada, credo che gli insegnanti e i dirigenti abbiano dimostrato grande capacità e abnegazione nei confronti del loro lavoro e certamente va controllato il rispetto dell'obbligo del Green pass, ma non in questo modo". A dirlo all'ANSA è la sottosegretaria all'Istruzione Barbara Floridia M5S. Sul Green pass, che ha creato malessere nel mondo della scuola, la sottosegretaria spiega: "mi sono attivata per fare chiarezza: farò in modo che venga emanata una circolare esplicativa alle scuole. Queste non vanno ingolfate ma supportate!" (ANSA).